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Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, bir şahıs sırtına sardığı 768 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı.

15.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:34Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, bir şahıs sırtına sardığı 768 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın sırtına sarılmış korse ile gizlenmiş vaziyette 768 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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