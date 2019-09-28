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Gözü dönmüş hırsız, sırtında çuvalla gelip caminin ses sistemini çaldı

Çorlu'da camiye güpegündüz sırtındaki çuvalla giren ve cami içinde namaz kılan cemaate aldırış etmeyen şüpheli, 6 bin TL değerindeki ses sistemini çaldı.

28.09.2019 13:50

Çorlu'nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii'ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.

Olay Çorlu'da Omurtak Caddesi Edirne Kısmı'nda yer alan Tahtalı Camii'nde meydana geldi. Camiye güpegündüz sırtındaki çuvalla giren ve cami içinde namaz kılan cemaate aldırış etmeden rahat tavırlar sergileyerek cami içinde dolaşan şüpheli caminin ayrı ayrı yerlerde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Namaz vakti camiye gelen imamın ses sisteminin yerinde olmadığını görmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile ortaya çıktı.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE FARK ETTİM"

Polise haber vererek yardım isteyen imam Hüseyin Kocaoğlu, "Sabah namazını cemaatle birlikte kıldık. Hiçbir sorun yoktu. Öğle namazından bir saat önce hazırlıkları yapmak için yeniden camiye geldim ve ses sisteminin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim ve polise haber verdim" dedi.

DEMİR KAPI YAPTIRDI

Yaşanan hırsızlık olayının tekrarlanmaması için tedbir alan cami imamı olayın ardından minareye çıkılan bölüm ise ses sisteminin konulduğu alana demir kapı ile muhafaza yaptırdı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözü dönmüş hırsız, sırtında çuvalla gelip caminin ses sistemini çaldı

Çorlu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
DELİ:ımam evde tv ızlerse hırsızlar camıde cop bırakmaz namaz kıldırır kıldırmaz tv zıplıyorlar
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KELLECİ:Vur kelleyi gitsin, bundan ne hayir gelir. camiyi soyan nereyi soymaz ne yapmaz
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THE İMAM:imam camiyi kilitleyemez, diyanetin emri var sabaha namazından yatsı namazı sonrasına kadar cami açık tutulmak zorunda
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DİNSİZ HOCA:Lüzumsuz yerler kapatılsın.
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ENES:senin beynin lüzümsüz
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ADINI YAZ Y:Gözü dönmüş hırsızların ibadet evine bile saygıları kalmamış . neden caminin kapısı açıkki kilitlenmesi lazım son zamanlarda imkansız açık bırakmak. sadece ibadet zamanında açılsın. . bu hırsızlara aileleri hiçmi ögetmiyorlar hırsızlığın günah olduğunu . . . .
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