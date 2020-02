Sırtında taşıdığı engelli kızını yangında kurtaramanın üzüntüsünü yaşıyor

Konya'da, evlerinde çıkan yangında 52 yaşındaki engelli kızını kaybeden Fatma Erdoğan (76), hayatı pahasına girdiği evinden evladını kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Meram ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evlerinde 52 yaşındaki engelli kızıyla yaşayan Fatma Erdoğan, 11 Şubat'ta alt katta oturan kızı Emine Tosun'a ziyarete gitti. Bir süre sonra evinin yandığını gören anne, bedensel ve zihinsel engelli kızı Hatice Erdoğan'ı yangından kurtarmak için canı pahasına eve girmeye çalıştı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan Erdoğan, yangınla mücadele etmesine rağmen kızına ulaşamadı. Yanan eve giremeyen Erdoğan'ın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu.

Annesinin sesini duyup evden koşarak çıkan Emine Tosun da annesi gibi kardeşini alevlerin arasından kurtaramadı. Acılı aile, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından evden çıkardıkları Hatice Erdoğan'ın cenazesini toprağa verdi.

"Onu 50 yıl sırtımda taşıdım"

Anne Fatma Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın esnasında alt katta oturan kızının evinde olduğunu söyledi. Yemek yedikten sonra evine gitmek üzere çıktığını anlatan Erdoğan, "Dışarıya baktığımda evin yandığını gördüm. Can havliyle içeriye koştum ama giremedim ki. Kendim de yandım." diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, eşini 3 yıl önce kaybettiğini, ondan kalan parayla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Kızının doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu anımsatan Erdoğan, "Kızımın her şeyiyle ilgilenirdim. Onu 50 yıl sırtımda taşıdım. Benim 50 senedir ne çektiğimi kimse bilmez. Her yardımına koştum ama takdir Allah'ın." şeklinde konuştu.

Emine Tosun ise annesinin her zaman ablasını düşündüğü, onu çok nadir yalnız bıraktığını anlattı. Evin çok kısa sürede yandığını vurgulayan Tosun, "Annem salona kadar gidebilmiş. Daha ileriye gidememiş. Kardeşimi kurtarabilirim düşüncesiyle içeriye girdim ancak odaya yaklaşamadım. Defalarca denedim. İçeriye doğru bağırdım. Ses gelmedi. Sanki önümde beni ittiren bir duvar vardı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 30 yıl önce yine bir yangından kurtarılmış

Hatice Erdoğan'ın ablası Ayşe Karakuz (53) da yaşanan acının tarifinin çok zor olduğunu aktararak "Kardeşimle ara sıra telefonla görüşür, hal hatır sorardım. Bu onu çok mutlu ederdi. Öyle içim yanıyor ki. Keşke o gün ziyarete gelseydim. Belki ben onu kurtarırdım. Bundan yaklaşık 30 sene önce de bir yangın tehlikesi geçirdik. O zaman kardeşimi kurtarabildik. Ama bu sefer kurtaramadık." dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Erkek ise evin iç kısmının ahşap olması nedeniyle facianın boyutunun arttığına işaret ederek olayın ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un Fatma Erdoğan'ın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli talimatları verdiğini ve evin onarımına başlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA