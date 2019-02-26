Sırtındaki Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı

Rusya'nın Kazan şehrinde meydana gelen olayda, Vladimir isimli adam karıştığı kavgada sırtından bıçaklandı. Hastanede tedavisi sürdüğü sırada canı sigara çeken yaralı adam, sırtındaki bıçakla birlikte acil servisin kapısından dışarı çıkarak sigara içmeye başladı. Hemşirenin uyarısıyla içeri girmeye ikna olan adamın görüntüsü izleyenleri şok etti.

HEMŞİRELER VE DOKTOR İKNA ETTİ

Videoyu çeken hemşire,"Vladimir, ne yapıyorsun dışarı çok soğuk" demesine rağmen, adam yoluna devam edip sigara içmeye çıktı. Yaralı adam, doktorların ve hemşirenin ikna çabaları sonunda sırtındaki bıçakla tekrar içeri girmeyi kabul etti.