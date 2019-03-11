Sırtını Yalnızca Bu Millete Dayamış Bir Hareketiz"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz birileri gibi sırtını terör örgütlerine, karanlık güçlere, bu ülke için kötü senaryolar besleyenlere değil, yalnızca ve yalnızca sırtını Borçka'ya, Artvin'e, bu ülkeye, bu millete dayamış bir hareketiz ve yolculuğumuza böyle devam edeceğiz." dedi.Gül, Artvin'in Borçka ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en büyük gayesinin milletin refahını ve ekonomik gücünü artırmak olduğunu belirtti.AK Parti'nin millet için siyasetin adresi olduğunu ifade eden Gül, "AK Parti yoluna yine milletle birlikte devam edecektir. Biz birileri gibi sırtını terör örgütlerine, karanlık güçlere, bu ülke için kötü senaryolar besleyenlere değil, yalnızca ve yalnızca sırtını Borçka'ya, Artvin'e, bu ülkeye, bu millete dayamış bir hareketiz ve yolculuğumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.Gül, ülkeyi büyütmek, milletin ekmeğini artırmak, ülkeyi kalkındırmaktan başka bir gayelerinin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Bizim siyasetimizin dili sevgi dilidir. Bizim siyasetimizin var oluşu kucaklayıcı siyasettir. Biz hangi partiye oy vermiş olursa olsun buradan çağrımız şudur; 'Eğer ülke istikrarsız olursa, eğer ülke huzursuz olursa hangi partili olursan ol, sen huzursuz olacaksın. Senin esnaf kardeşin, işçi kardeşin, iş adamı kardeşin rahatsız olacak. Biz 82 milyonun birliği için siyaset yapıyoruz. Beraberliği, kardeşliği için siyaset yapıyoruz."AK Parti öncesinde yine hastanelerin olduğunu ama vatandaşın hastanelerde rehin kaldığını ifade eden Gül, AK Parti ile hastane kuyruklarının bittiğini, milletin cebini düşünen bir siyaset anlayışı yürütüldüğünü belirtti."Millet İttifakı FETÖ'nün şişirdiği bir balondur"Gül, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliğinin, kardeşliğinin devamı anlamında çok önemli bir yolculuk olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:"Önemli bir tercihtir. Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Borçka'ya, Artvin'e, Türkiye'ye daha fazla hizmet yapacağım, büyüteceğim.' dedikleri bir proje yok. Ne diyorlar? Tayyip Erdoğan gidecek, AK Parti gidecek. Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar. AK Parti yoktu, Tayyip Erdoğan yoktu, milletin cebindeki parayı faize, IMF'ye götürüyordunuz.""AK Parti gitsin. Ne olursa olsun." anlayışıyla siyaset yapılamayacağına dikkati çeken Adalet Bakanı Gül, "Bu siyasete bu millet prim vermez. Millet İttifakı FETÖ'nün şişirdiği bir balondur. İpini de Kandil'in tuttuğu bir balondur. Bu balon ittifakını 31 Mart'ta inşallah Borçka sandığa gömecek. Balon ittifakını Borçka söndürecek, Artvin, Türkiye patlatacak." değerlendirmesinde bulundu.