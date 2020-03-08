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Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

MALATYA'da, 3 katlı apartmanın teras katında Zeynep Şavur'un (66) sırtını yasladığı duvar çöktü.

08.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:03
Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü

MALATYA'da, 3 katlı apartmanın teras katında Zeynep Şavur'un (66) sırtını yasladığı duvar çöktü. Duvarla birlikte aşağı düşen Şavur, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Uçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Şavur, yaşadığı 3 katlı Kurtoğlu Apartma'nın terasındayken, sırtını yasladığı duvar çöktü. Şavur, duvarla birlikte aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Şavur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Şavur'un yakınları, olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Zeynep Şavur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel
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