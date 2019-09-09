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Şirvan'da 16 derslikli İmam Hatip Lisesi eğitime açıldı

Şirvan ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışı yapıldı.

09.09.2019 16:52 Şirvan'da 16 derslikli İmam Hatip Lisesi eğitime açıldı
Şirvan ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışı yapıldı.
Eski Yatılı Bölge Okulu'nun bulunduğu alanda, 8 milyon 750 bin lira bütçe ile yapımı tamamlanan okulun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
Programa video konferans sistemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirtlileri selamladı.
Törende, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş tarafından okulun açılış kurdelası kesildi.
Vali Atik, okulun yapımında emeği geçenleri kutladı.

Şirvan, Güncel

Kaynak: AA

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