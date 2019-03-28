Şirvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Eruh Kaymakamı'na Saldırdı

Eruh Gençlik ve Şirvan Spor arasında oynanan maçta, Eruh Gençlik'in öne geçmesiyle olay çıktı. Olayda Şirvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Necat Çelenk ve korumaları, Eruh Gençlik takımının futbolcularına ve Eruh Kaymakamı'na saldırdı.

ERUH KAYMAKAMI'NA SALDIRI

Eruh Gençlik ve Şirvan Spor arasında oynanan maçta, Eruh Gençlik'in öne geçmesiyle olay çıktı. Olayda Şirvan Kaymakamı ve korumaları ile Şirvan Belediye Başkanı Necat Çelenk ve korumaları, Eruh Gençlik takımının futbolcularına ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç'a saldırdı. O anlar, bir taraftarın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Eruh Kaymakamı ve korumaları tartaklanırken maça izlemeye giden Eruh taraftarları Halim Sayın ve Hacı Yıldız, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Siirt Valisi ve bürokrasinin araya girmesine rağmen yatışmayan olayların İçişleri Bakanlığının araya girmesiyle şimdilik dindiği öğrenildi.