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Şirvan ve Pervari'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar dolayısıyla kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

04.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:50Şirvan ve Pervari'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
'in ve ilçelerinde kar dolayısıyla kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı kapanan Şirvan ilçesinin Cevizlik grup köy yolu ile Pervari'nin Geçittepe mevkisinin ulaşıma açıldığını belirtti.

Ekiplerin gün boyu karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Canpolat, "Geçittepe bölgesi ile Şirvan ilçesinin Cevizlik grup köy başta olmak üzere her iki ilçemize bağlı tüm köy yolları şuan itibariyle ulaşıma açıldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz." dedi.

Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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