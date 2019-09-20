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Sis Dağı Kayak Merkezi için harekete geçildi

Trabzon ile Giresun sınırında bulunan Sis Dağı Yaylasında yapılması planlanan kayak merkezi için harekete geçildi.

20.09.2019 10:35Sis Dağı Kayak Merkezi için harekete geçildi
Trabzon ile Giresun sınırında bulunan Sis Dağı Yaylasında yapılması planlanan kayak merkezi için harekete geçildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) destekleri ile hayata geçirilecek proje kapsamında kayak merkezi ilk etapta 6 kilometre pist alanına sahip olacak ve günde 10 bin 800 kişi kayak yapabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Sis Dağı'nda mümkünse kayak tesisinin yapılması kaderi belirleyecek turist sayısını artıracaktır. Malum Görele deniz kenarında şirin bir ilçemiz. Yazın buranın nüfusu 5 kat artıyor. Tabi sadece yaza bağlı kalmamak adına kışın da ekonomik canlılığı artırmak adına kayak tesisi olması bize ciddi artılar katacağına inanıyorum" dedi.

Projenin sunumunu Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, DOKA Genel Sekreteri'ne Milletvekili Cemal Öztürk ve ilgili kuruluşlara yapıldığını belirten Ermiş, proje ile otel, sosyal tesis, spor alanı, pansiyonculuk ve farklı doğa aktivite ve sporlarına yer verileceğini kaydetti. - GİRESUN

Trabzon, Giresun, Görele, Güncel

Kaynak: İHA

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