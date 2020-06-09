Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu

Doğu Karadeniz'in en yük dağları arasında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, yaklaşık bir saatlik kuş uçuşu ile 7 kilometre havada süzülerek uçuşa geçtiği noktaya 45 km mesafedeki Trabzon'un sahilinde yer alan Beşikdüzü ilçesine inmeyi başardı.

Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu
09.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:53
Doğu Karadeniz'in en yük dağları arasında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, yaklaşık bir saatlik kuş uçuşu ile 7 kilometre havada süzülerek uçuşa geçtiği noktaya 45 km mesafedeki Trabzon'un sahilinde yer alan Beşikdüzü ilçesine inmeyi başardı.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde giderek yaygınlaşan yamaç paraşütü pilotları sınırları zorlamaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ordu Boztepe, Giresun Kalesi, Trabzon'da Akyazı ve Uzungöl gibi birçok uçuş noktalarından sonra Giresun-Trabzon il sınırında yer alan Sis Dağı da yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı oldu.

Giresun'un Görele ilçesi ile Trabzon'un Şalpazarı ilçe sınırlarında 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, yaklaşık bir saatlik kuş uçuşu ile 7.2 kilometre havada süzülerek Beşikdüzü ilçesinde Sanayi bölgesine indi. Bulutların üzerindeki görsel güzellik ve inişinde sanayi esnafının şaşkınlığı kamerasına yansıdı.

Sis Dağı'nın profesyoneller için uçuş yapılması gereken bir yer olduğunu ifade eden Blueskey Eğitim Merkezi eğitmenlerinden yamaç paraşütçüsü Erkan Ertem, "Doğu Karadeniz'de son yıllarda yamaç paraşütçülerinin sınırları zorlayarak yaylalardan tepelerden uçuş yaptıklarını görüyoruz. Sis Dağı ise bu zorlu tepelerden birisi. Sis Dağı profesyoneller için rota uçuşları için uygun bir yer. Yamaç paraşütü pilotlarının farklı rüzgar açılarından avantaj sağlayarak her anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir yer olduğunu söyleyebilirim. Burada iniş alanları düzenlenmesi yapılması halinde tandem uçuşları dahi yapılabilir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Beşikdüzü, Trabzon, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Juventus’lu Paulo Dybala: Barcelona’da Messi’yle oynamak harika olur Spor
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Spor
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Spor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Spor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Spor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Spor
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa’ya gidecek ender kalecilerden biri Spor
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Spor
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Haberler››Spor››Sis Dağı'ndan yamaç paraşütüyle 45 km mesafedeki Beşikdüzü ilçesine uçtu - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:43: Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu - Spor 00:03: Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur - Spor 23:57: Muğlaspor'da 26 futbolcunun Kovid-19 testi negatif çıktı - Spor 23:49: Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale yükseldi - Spor 23:23: Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması Açıklaması - Spor 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:08: Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor - Spor 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi