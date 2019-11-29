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Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı

Trabzon ve Giresun illerinin ortak yaylası olan Sis Dağı'nda bu sabah saatlerinde tekrar başlayan yıkımlar devam ediyor.

29.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:21
ve illerinin ortak yaylası olan Sis Dağı'nda bu sabah saatlerinde tekrar başlayan yıkımlar devam ediyor.
1 hafta önce tebligat gönderilen evlerin boşaltılması istendi. Yıkım kararı alınan evlere verilen süre dolunca bu sabah itibarıyla Sis Dağı Yaylası'nda yıkım işlemleri tekrar başladı. İlk etapta Hanyanı mevkii ve eski Oba'da 8 evin yıkıldığı yaylada toplamda 68 evin sahiplerine tebligat gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yaylada yıkımların akşam saatlerine kadar süreceği ve 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'nda yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
(Fikret Bodur/ İHA)
Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı

Giresun, Trabzon, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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