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Sis etkili oluyor

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

26.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:02
'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.
saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye Camisi ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini belirtti.
Sis etkili oluyor

Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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: Sis etkili oluyor


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