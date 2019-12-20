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Sis hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

20.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:28
kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.
Manisa- ve Manisa - yönünde etkili olan sis, trafikte sürücülerin seyrini zorlaştırdı. Bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.
Sisin hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre, Manisa kent merkezindeki hava kalitesi "Hassas" kategorisine yükseldi.
Manisa'daki hava kalitesi, ulusal standardın yaklaşık 3 katı olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.
Sis hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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