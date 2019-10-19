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Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturduİSTANBUL - Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü'sü havadan görüntülendi.

19.10.2019 13:58
Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü'sü havadan görüntülendi. Sisin adeta bulutların üzerinde süzülmesi masalsı görüntüler oluşturdu.
Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.
Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yavuz Sultan Selim, Genel

Kaynak: İHA

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