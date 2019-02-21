Sis Nedeniyle Atatürk Havalimanı'na İnemeyen Uçaklar Bursa'ya Yönlendirildi

Kaynak: DHA

İSTANBUL'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Atatürk Havaalanı'na inemeyen uçaklardan bazıları Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na yönlendirildi. Buraya inen uçaklardaki yolcular otobüslerle İstanbul'a taşındı.İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk Havaalanı'na inemeyen uçaklardan bazıları Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yaptı. Gün içerisinde Bursa'ya inen yolcular otobüslerle İstanbul'a taşındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'na Umman'ın başkenti Maskat'tan gelen bir uçak ve Sudan'dan gelen yolcusuz özel uçak saat 21.53'te, Mısır'dan gelen yolculu özel uçak saat 22.16'da Yenişehir Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.Mısır'dan gelen özel uçağın yolcuları Atatürk Havalimanı'na dönüş yapmak üzere Yenişehir Havaalanı'nda bekletildiği öğrenildi. - Bursa