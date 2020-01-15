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Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

15.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:13
'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentin merkezinde sabah sis etkili oldu.
Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, , Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.
Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.
Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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