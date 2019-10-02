Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

02.10.2019 07:49
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.
Zincirleme kazanın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:41 Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
11:41 Batman'da 9. kattan düşen 94 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
11:40 İzmir'de sahte içki operasyonu
11:38 Yüksek gerilim hattına kapılan 4 çocuk babası hayatını kaybetti
11:36 Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular
11:35 Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü, vatandaş o anları anlattı: "Deprem oluyor sandım"
11:33 Belden yukarısı bulunmayan kadın cesedinin kimliği eşyalarıyla tespit edilmeye çalışılıyor