- Sis sürücülere zor anlar yaşattıAdıyaman- Malatya
Karayolu ve Adıyaman- Şanlıurfa
Karayolunda yoğun sis
ADIYAMAN - Adıyaman-Malatya Karayolunda ve Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Adıyaman'a birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı sonrası Adıyaman- Malatya Karayolunda ve Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda yoğun sis yaşandı. Yaşanan sis nedeniyle yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gün boyu etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.Yolu kullanan sürücüler araçlarının sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak trafikte güçlükle ilerleye bildi.
Şanlıurfa,Malatya,Adıyaman
09 Aralık 2018 Pazar 13:29