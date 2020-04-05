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Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

05.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:42
Kastamonu 'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ilgaz Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel

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Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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