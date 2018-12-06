Sis ve Buzlanma Kazalara Neden Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 11:56



06 Aralık 2018 Perşembe 11:56

ARDAHAN'da etkili olan yoğun sis ve buzlanma karayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kentte gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisle birlikte özellikle kent merkezinde görülen buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ardahan-Kars çevre yolunda yoğun buzlanma oluştu. Buzlanmadan dolayı bir çok araç kaza yaptı. Can kaybının olmadığı kazalarda, bariyer ve trafik levhalarına çarpan araçlarda maddi hasar oluştu. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Buzlanma ve sis nedeniyle araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan bir TIR sürücüsü "Buzlanma nedeniyle aracı toparlayamadık. Bariyerlerer çarptık. Çok şükür yaralanan olmadı" dedi.Görüntü Dökümü--------------------Sisli havadan görüntü-Kaza yapan tırdan görüntü-Polislerin bariyerleri yol kenarına çekmeleri-Araç sürücüsü ile röp-Tabelaya çarpan araçtan görüntüHaber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN