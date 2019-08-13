Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş eti ve diş eti hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi. Beleçoğlu, diş eti hastalıklarının yüzeysel olarak başladığını ve tedavi edilmediğinde diş sert dokularına hatta kemiğe kadar ilerleyebileceğini belirterek, "Diş yüzeyinde biriken, renksiz ve yapışkan bir kıvamı olan plak ile başlayıp diş eti seviyesinin altında sert ve siyah renkte diş taşlarının birikmesine kadar süreçte diş dokuları zarar görür. İleri aşamalarda diş kayıpları kaçınılmazdır. En erken teşhis ile problem büyümeden tedavi edilmelidir" dedi. Beleçoğlu, sağlıklı diş etlerinin nasıl olması gerektiğini ve diş hastalığı belirtilerini şöyle sıraladı:

"Renk olarak pembe veya gül kurusu rengi olarak ifade edilir. Sıkı bir yapıya sahiptir. Portakal kabuğu tarzı pütürlü bir yapısı vardır. Bıçak sırtı diyebileceğimiz keskin bir sonlanması vardır. Doğru fırçalama esnasında kanama oluşmaz. Diş dokularını sarar, dişlere sağlamlık verir.

DİŞ ETİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? Her yaşta, herkeste görülebilir. Erken teşhis ve tedavi başarının anahtarıdır. Eğer bu belirtilerden kendinizde bulunduğunu düşünüyorsanız bir an önce bir diş hekimine muayene olmanızı tavsiye ederim. Fırçalama, diş ipi uygulaması, sert gıdalarda oluşan diş eti kanaması (Sigara içen kişilerde kanlanma baskılandığı için fark edilemeyebilir.)

-Şiş, kırmızı - mor renkli ve hassas diş etleri. Dişlere sıkı olarak bağlanmamış hareketli diş etleri. Diş eti çekilmeleri ve kök yüzeyindeki açılmalar Apse ve iltihap akıntıları Ağız kokusu Bazen bu problemlerin çözümü içi profesyonel bir temizlik ve iyi bir ağız bakımı yeterli olabilmektedir. Problemin miktarı ve ciddiyeti ağız içi muayene ve röntgen analizleri sonucu daha da netleşecektir. Derin, temizlenemez cep varsa küretaj, kök yüzeyi düzeltme işlemi planlanabilir. Daha temizlenebilir bir alan oluşumu, diş etlerinin dişe sıkı yapışmasını sağlamak için uygulanır. Sadece ilaçlarla tedavi edilecek bir hastalık değildir ve mekanik temizlik şarttır."

(İHA)

Kaynak: İHA