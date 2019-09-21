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Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmen botu bulundu

TCG Kalkan Hücumbotu tarafından Sisam Adası yakınlarında bulunan ve aralarında kadınlarla çocukların da yer aldığı düzensiz göçmen botu, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

21.09.2019 15:08Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmen botu bulundu
TCG Kalkan Hücumbotu tarafından Sisam Adası yakınlarında bulunan ve aralarında kadınlarla çocukların da yer aldığı düzensiz göçmen botu, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kalkan Hücumbotu'nun, Sisam Adası açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botunu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim ettiği bildirildi.
Göçmen botuna ilişkin paylaşılan fotoğrafta botta çok sayıda göçmek olduğu ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu görüldü.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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