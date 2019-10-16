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Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi.

16.10.2019 12:47Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi
Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yüklediği boş cam şişeleri Orhangazi'ye götüren 34 VYU 20 kupa, 34 EM 1710 dorse plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tır çekiciler yardımıyla tarladan çıkarılırken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Orhangazi, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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