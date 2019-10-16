Haberler » 3. Sayfa » Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi.

16.10.2019 13:14
Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde cam şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yüklediği boş cam şişeleri Orhangazi'ye götüren 34 VYU 20 kupa, 34 EM 1710 dorse plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tır çekiciler yardımıyla tarladan çıkarılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Şişe yüklü tır zeytin bahçesine devrildi

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:38 Afganistan'da askeri helikopter düştü
13:37 Kosova polisi Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyine operasyon düzenledi
13:36 Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
13:33 Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı dinlenecek
13:30 Aksaray'da 'Huzur Güven' Uygulaması
13:33 Kadıköy'de yasak aşk cinayeti
13:31 Üsküdar'da apartmanın çatısı alev alev böyle yandı
16.10.2019 13:44:06