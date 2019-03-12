Dört gün süren fuarda en yeni teknolojilerle ürettiği çeşitli performanslardaki camlarını tanıtan Şişecam Düzcam, 8 Mart'ta düzenlediği keyifli kokteylde de sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Yüksek üretim kapasitesiyle sağladığı avantajını yenilikçi ürünleriyle destekleyen Şişecam Düzcam, Avrasya Cam 2019'da en yeni ürünü olan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam'ın lansmanını gerçekleştirdi. Fuarda etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı yeni temperlenebilir ürünlerinin yanı sıra dekorasyon camlarını da sergileyen Şişecam Düzcam'ın standını ziyaret eden sektör profesyonelleri, bir yandan, enerji tasarrufu sağlayan cam ürünleri hakkında yerinde bilgi alırken bir yandan da Isıcam'ın sıcak ve soğuğa karşı üstün yalıtım özelliklerini test edip deneyimleyebildikleri Isıcam K 3+ Test Tüneli'ne büyük ilgi gösterdi.

Şişecam Düzcam'ın fuarda öne çıkan ürünleri:

İki camın daha güçlü ve daha dayanıklı tabakalar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretilen ve geleneksel lamine camlara göre güvenlik performans özellikleri daha yüksek seviyelere çıkarılan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam, daha fazla güvenliğin istendiği cepheler, cam zeminler, cam merdivenler ve cam korkuluklar gibi strüktürel camlamalarda ekstra güç ve güvenlik sağlar. Mimarlara strüktürel camlamalarda daha etkili bir performans imkanı sunan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam, olası cam kırılmalarında standart PVB'ye göre daha uzun süre sağlam bir şekilde ayakta kalarak yaralanma risklerini en aza indirir.

Üç gümüşlü yeni ürün ''Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/28'' yüksek ışık geçirgenliği ve maksimum güneş kontrolü sayesinde mükemmel seçiciliğe sahip, düşük yansıtma ve nötral etkinin ön plana çıktığı karma kullanımlı projeler ile rezidans, okul, hastane, manzaralı konut ve otel projelerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır.

1,0 W/m2K ısı geçirgenlik katsayısına sahip "Şişecam Temperlenebilir Solar

Özel olarak geliştirilen temperlenebilir boyanın düzcama uygulanması ile elde edilen "Şişecam Temperlenebilir Boyalı Cam" ise dış cephede spandrel cam uygulamalarının yanı sıra iç mekanda da dekorasyon amaçlı kullanılarak, estetik ve şık çözümler sunmaktadır.

Low-E Cam Nötral 70/37" tek bir kaplama ile daha etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolünü bir arada sağlamanın yanı sıra şeffaflığın ve düşük yansıtmanın ön plana çıktığı rezidans, villa ve mağaza vitrin camlarında tercih edilmektedir.

Kaynak: Bültenler