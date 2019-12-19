Haberler » Güncel » Şişecam Düzcam Yunanistan'da Avrupalı Mimarlarla Buluştu - Haber

Şişecam Düzcam Yunanistan'da Avrupalı Mimarlarla Buluştu

Avrupa'nın lider düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, Yunanistan'da gerçekleştirilen Share Atina 2019'a katıldı.

19.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:16 Şişecam Düzcam Yunanistan'da Avrupalı Mimarlarla Buluştu

Düzcam, etkinlik ortağı olarak yer aldığı Share Atina 2019'da Avrupalı mimarlar ve mühendislerle bir araya geldi.

19.12.2019- Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam'ın etkinlik ortağı olarak yer aldığı Share Atina 2019 mimari konferansı Atina'da gerçekleşti.

30 yılı aşkın süredir, düzcam, ayna, lamine cam, temperlenebilir kaplamalı cam başta olmak üzere geniş ürün gamı ile pazarında cam sektörüne hizmet veren ve ülkede yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan Şişecam Düzcam, 12 ülkeden yaklaşık 3 bin Avrupalı mimarın katılımı ile gerçekleşen Share Uluslararası Mimarlık ve Mühendislik Forumu'nun son etkinliği olan Share Atina 2019'a katıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Avrupa'nın önde gelen mimarları inovatif projelerini ve mimari yaklaşımlarını paylaştı.

Konferansta, Şişecam Düzcam'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı, pazara sunulan yeni kaplamalı ürünleri ve referans projelerini içeren "New Technologies in Facade Design" sunumu; mimar, cephe danışmanı, cephe firmaları ve mimarlık öğrencilerinden oluşan 300'e yakın sektör temsilcisine aktarıldı. Etkinlik kapsamında oluşturulan fuaye alanında sergilenen Şişecam Düzcam'ın yenilikçi ürünleri, aralarında Avrupa'dan cam özelinde mimari projeleriyle ödül almış ünlü mimar ve mühendislerin de bulunduğu katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe dünyaca ünlü mimarlık ofisleri Zaha Hadid Architects ve MVRDV 'nin yanı sıra, İspanyol mimar Francisco Mangado, Avusturyalı mimar Dietmar Eberle, Yunan mimar Vasilis Sgoutas sunumlarıyla katılırken, Türkiye'den Melike Altınışık Şişecam Düzcam ürünleriyle hayat bulan İstanbul Radyo ve TV Kulesi projesini katılımcılara aktardı.


Yunanistan, Şişecam, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42   Büyükada'daki faytonculardan Ruam hastalığı yorumu - Haber
16:42   "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:42   HBB'den kış aylarında sıkı önlem - Haber
16:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'dan ayrıldı - Haber
16:37   HKÜ İşletme Kulübü ilk etkinliğinde Süperfilm ekibini ağırladı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:43:30