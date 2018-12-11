Şişecam'ın Müteahhidi Taşeron Firmaları Dolandırdı İddiası

11 Aralık 2018 Salı 14:53



11 Aralık 2018 Salı 14:53

Şişecam'ın müteahhidi taşeron firmaları dolandırdı iddiasıBalıkesirli Şişecam mağdurları alacaklarını istiyorBALIKESİR - Balıkesir'de 15 ayrı taşeron firma, yapımı devam eden Şişecam Fabrikası'nın müteahhidi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Fabrika önünde bir araya gelen 15 kadar iş adamı inşaatı yapan firmanın kendilerine 1 milyon 300 bin liralık borcu olduğunu ileri sürerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Fabrika binasına hazır beton ve inşaat malzemesi temin eden Balıkesirli yaklaşık 15 firma temsilcisi Şişecam önünde eylem yaptı. Borçlarının ödenmediğini ileri süren iş adamları kendilerinin mağdur olduğunu iddia ettiler. Fabrikanın inşaatında kullanılmak üzere Balıkesirli firmaların mal ve ürün verdiklerini belirten grup sözcüsü Murat Avcıalp mağdur olduklarını söyledi. Avcıalp, "Temmuz ayından beri fabrika ve alt firması ile biz alacaklı firmalar arasında görüşmeler başladı. Alacakların ödenmesiyle ilgili bu görüşmeler aşamasında biz firmalar iyi niyetli olarak görüşmelerimizi yaptık, hatta bir kısım ödemelerde aldık. Sonradan bu görüşmeler tıkanmaya başladı. Her seferinde fabrika tarafından oyalandık. Bizler Balıkesirli esnaf firmalar olarak buradayız. Burada bu yatırımdan memnun olduk. Baştan çok iyi niyetle başladı alışverişimiz. Bir kısım ödeme sıkıntısına girdi. Sonradan oyalanmaya başladık. Sonradan taşeron firma ile anlaşmalarını feshettiler. Çoluk çocuğumuzun rızkı burada yatıyor" diye konuştu. Kendisinin de firmadan 110 bin TL alacağı olduğunu söyleyen Murat Avcıalp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi."Kavga çıkaranlar parasını aldı efendilik yapan alamadı"Balıkesir'de hazır beton işi ile uğraşan Kadir Sayın da fabrika inşaatına defalarca beton döktüklerini belirterek, "Biz gece saat 22.00'ye kadar beton döktük ama ertesi sabah saat 08.00'de firma ile yollarının ayrıldığını bize söylediler. Bunun üzerine ben ihaleyi alan firmanın sahibiyle görüştüm. 4 tane o hafta araba sattı. Burada çirkeflik yapan işçiler ve kepçeciler parasını aldı. Biz efendilik yaptık paramızı alamadık. 310 bin lira alacağım var. 685 bin lira Temmuz ayında alacağım vardı. Temlik yaptılar bana 350 bin lira yolladılar. Bana yapı firmasının alacağına istinaden Şişecam bana para havalesi yaptı. Sonradan temlik tanımıyoruz dediler" şeklinde konuştu."Mağdur olan biz olduk"Abdullah Altıntaş ise ihaleyi alan firma ile fabrikanın birlikteliğinin kendilerini mağdur ettiğini ileri sürerek, "Kendi aralarındaki bir takım ihtilaflardan sonra biz bu duruma geldik. Bize Şişecam firması icra takibi yapmamızı söyledi. Ama bu süreç içinde yüksek alacaklı firmalar devreye girdiği için Balıkesir'deki küçük esnaf bu durumdan mağdur oldu. Bu işin ana noktası Şişecam'ın bizlere verdiği sözü tutmaması. Burada mağduriyet oluşturan firma Şişecam" ifadelerini kullandı.