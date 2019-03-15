Şişecam Topluluğu'nun Eurobond İhracına 1,1 Milyar Dolar Talep Geldi

Kaynak: AA

Şişecam Topluluğu'nun 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına 1,1 milyar dolar talep geldi.Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak, 7 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 550 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150'nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi.İtfa tarihi 14 Mart 2026 olan Eurobond'un yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin alınması sonrasında dün itibarıyla satış işlemleri tamamlandı. Getirisi yüzde 7,25 ve kupon faizi yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşen Şişecam'ın Eurobond'u uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 22 bin çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, "Şişecam, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir kurum olmuştur. Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına gelen büyük talep ve ihracın gerek yatırımcı gerekse koşullar açısından sahip olduğu yüksek kalite sayesinde Şişecam'ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu, sergilediği sürdürülebilir büyüme performansı ve örnek alınan mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir." ifadelerini kullandı.Şişecam'ın Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtımı esnasında Londra, New York ve Boston'da gerçekleştirilen toplantılarda yaklaşık 60 yatırımcı kuruluş ile görüşüldüğünü aktaran Kırman, "Bu toplantılar sonucunda alınan olumlu tepkilerle,150'nin üzerinde fondan ihraç tutarının iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep gelmiştir. İhraç tutarının yüzde 48'i ABD, yüzde 27'si kıta Avrupası, yüzde 21'i İngiltere ve kalanı da Asya ve Ortadoğu menşeili fon ve finans kuruluşları tarafından satın alınmıştır. Yatırımcı tipine göre bir dağılım vermek gerekirse ise yüzde 87'sinin varlık yöneticileri, yüzde 6'sının bankalar, yüzde 4'ünün hedge fonları ve yüzde 3'nün sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştuğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.-"Bu ilgi Türkiye ve Şişecam'a olan güvenin göstergesi"Kırman, gelişmekte olan piyasalarda benzer ihraçların yoğun olduğu bir haftada gerçekleştiren Eurobond ihracına gelen iki kat talebin ve beklentinin 12,5 baz puan altında gerçekleşen faiz seviyesinin küresel piyasaların içinde bulunduğu zorlu koşullar düşünüldüğünde büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.Şişecam tarafından ihraç edilen Eurobond, tamamı uluslararası ve kurumsal olan toplam 105 yatırımcı tarafından satın alındığını bildiren Kırman, uluslararası kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisinin Türkiye ve Şişecam'a olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.Kırman, Türk şirketlerinin Nisan 2017'den bu yana gerçekleştirdiği ikinci en büyük ve Nisan 2018'den bu yana gerçekleştirdiği en uzun vadeye sahip Eurobond ihracına imza atmanın da ayrıca memnuniyetinin yaşandığını belirterek, bu konuda Şişecam ekiplerinin olağanüstü çabalarının bu sonuçlarda etkili olduğunu da aktardı.Şişecam Topluluğu olarak ilk Eurobond ihracını 2013 yılında 500 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli tahville gerçekleştirdiklerini dile getiren Kırman, "2013 yılındaki ihraçta ülke risk primi üzerine 142 baz puan marj eklenirken, yeni gerçekleştirdiğimiz ihraçta bu kredi risk marjı 38 baz puan seviyesine kadar geriledi. Kredi riski göstergesindeki bu düşüş, Şişecam'ın uluslararası tahvil piyasası yatırımcıları nezdinde daha da artan kredibilitesi ve tahsis ettiği güvenin aktif yatırımcı ilişkileri faaliyetleriyle de desteklenmesinin bir sonucudur. Bu ihraçla bir ilke de imza attık. İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenlemiş oldu. Şişecam'ın 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond'unu geri almayı teklif ederek, hem yeni ihracın tutarını yükseltmiş olduk, hem de 2020'de vadesi gelecek tutarı 450 milyon dolar seviyesine düşürmüş olduk." ifadelerini kullandı.