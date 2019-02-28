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Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları Mısır'daki idamları kınadı.Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel güçlerin planları ve bölge ülkelerinin desteğiyle seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbeyle devirdikten sonra çok sayıda Müslümanı katleden ve binlercesini de zindana atan Sisi'nin kısa süre önce 9 masumu daha idam ettiğini belirtti. Mısır topraklarında tarih boyunca büyük zulümler yaşandığına işaret eden Elçi, şöyle konuştu:"Mısır'ın son firavunu Sisi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi zindana attırmış ve bu zulme karşı direnen binlerce Müslüman kardeşimize uyguladığı işkence ve zulme pervasızca devam etmiştir. En son 9 kardeşimizi haksızca idam etti. Sisi, firavunların yolunda zulme devam ediyor. Oradaki firavunun karşısında olduğumuzu her şekilde dile getirmeliyiz."Elçi, batılı ülkelerin Mısır'daki katliamlara sessiz kaldığını ifade ederek İslam ülkelerinin bu gidişatı engellemesi için çaba göstermesini istedi. İslam İşbirliği Teşkilatının da Mısır'daki zulme sesiz kaldığını vurgulayan Elçi, şöyle devam etti:"Ümmetin birer evladı olarak bu yaşanan zulme karşı meşru yollarla sesimiz çıktığı kadar her türlü etkinliği yapmalıyız. Bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu uygulamaları lanetliyoruz. Bir köpek veya kedi dahi zarar gördüğünde batılı ülkelerdeki kuruluşlar dünyayı ayağa kaldırırken yüzlerce Müslüman haksız yere katledilirken sesiz kalıyor."Elçi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı İslam ülkelerin yöneticilerinin ABD ve İsrail'in maşası olarak kendi ülkelerindeki Müslümanlara zulmettiğini aktardı."Hakim kılıklı cellatların vermiş olduğu bir karardır"İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ ise darbenin ardından çok sayıda kişinin katledildiğine dikkati çekerek "Nedense bu darbe dünyada sessizce geçiştirilmeye çalışıldı. ABD ve onun güdümünde olan bazı Arap ülkeleri darbeye açık destek verdiler." dedi.Mısır'daki idamları protesto ettiklerini vurgulayan Karadağ, "Eli kanlı Sisi'nin talimatları doğrultusunda hareket eden hakim kılıklı cellatların vermiş olduğu bir karar. Bunun hukukla izah edilecek bir tarafı yok. Bu tamamen bir cinayettir. Bunu lanetliyoruz. Zulüm üzerine tesis edilmiş bir iktidarın ve bir diktatörün yönetiminin uzun süreli olmayacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.Müslüman ülkelerin bu katliam karşısında yeterli tepkiyi göstermediğini anlatan Karadağ, "ABD ve onun işbirliğindeki rejimlerin sesiz kalması anlaşılabilir. Hiç olmasa İslam ülkeleri gerekli tepkiyi göstermeliydi. İnsan Hakları Cemiyeti olarak bu zulmü lanetliyoruz." diye konuştu.Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan da dünyanın gözü önünde Sisi'nin cinayet işlediğini belirterek Müslüman ülkelerin bu zulme sesiz kalmamasını istedi. Nazlıcan, zulmün durması için Müslümanların Sisi'ye ve onun destekçilerine karşı birlikte harekat etmeleri çağrısında bulundu.