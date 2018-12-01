Sisi'nin O Cipi Film İçin Uçaktan Atılacak!

Ramada Encore İstanbul Airport Otel'de düzenlenen törende, Türkiye - İran işbirliği ile önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan 'Oklarla Dans' isimli aksiyon sinema filminde yer alan Türk ve İranlı oyuncular ve filme katkıda bulunan işadamları, 'Başarı ve Takdir Meşalesi' ile ödüllendirildi. Engin Çağlar, Onur Akay, Şenol İpek, Seyhan Soylu, Sinan Aydın, Mustafa Şahin, Serdar Uygun, Tuncay Akça, Adnan Fişenk, Zihni Cinan, Tayfun Yavruoğlu ve Kenan Deren'in ödül aldığı gecede, filmin tanıtımı da yapıldı.

'FELAKET TELLALI' SİNEMA FİLMİNDE OYNUYOR!

Çekimleri İran ve Türkiye'de yapılacak olan 'Oklar Dans' isimli filmin yapımcılığını MMS Film Yapım A.Ş sahibi yapımcı Mustafa Şahin üstlendi. İran Asıllı eski Türk futbolcu ve işadamı Sinan Aydın'la işbirliği yapan Şahin, önümüzdeki günlerde filmin çekimlerinin başlayacağını ifade etti. Film-San Vakfı Başkanı ve sinema sanatçısı Engin Çağlar, oyuncu ve sunucu Şenol İpek ve Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Tuncay Akça ve İranlı ünlü oyuncuların da rol aldığı filmde, duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, gazino patronunu canlandıracak.

O CİP UÇAKTAN ATILACAK!

'Sisi' lakaplı Business Channel Türk CEO'su Seyhan Soylu, 2017 yılında Alman Konsolosluğu'nun önünde " Merkel'e bir gece katlanana Hummer cip hediye ediyoruz" eylemi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bu eylemin ardından Arapların atasözü aklıma geldi. Men dakka dukka" ifadelerini kullanarak Seyhan Soylu'yu övmüştü. Soylu, o cipini 'Oklarla Dans' isimli aksiyon sinema filmine, uçaktan atılması için hediye etti. Ödül töreninde, otele getirilen cipin filmde kullanılacağı sahnenin tanıtımı da yapıldı.