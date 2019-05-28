28.05.2019 16:51
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Sisi Soçi'deki Rusya-Afrika zirvesine katılacak

Sisi Soçi

Rusya'nın Soçi kentinde önümüzdeki ekim ayında düzenlenecek olan Rusya-Afrika zirvesine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılacağı duyuruldu.

Rusya'nın Soçi kentinde önümüzdeki ekim ayında düzenlenecek olan Rusya- Afrika zirvesine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin katılacağı duyuruldu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Afrika Birliği Başkanı sıfatıyla 24 Ekim 2019'da düzenlenecek olan Rusya-Afrika zirvesine katılacağı kaydedildi.
Afrika ülkelerinin liderlerinin ve uluslararası kuruluşların başkanlarının katılacağının belirtildiği açıklamada, zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin başkanlık edeceği belirtildi.
Zirvede Afrika kıtasında güvenlik ve istikrar başta olmak üzere farklı konuların masaya yatırılacağı aktarıldı.
Ayrıca zirvede Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğiyle Sudan ve Libya gibi ülkelerde yaşanan son gelişmelerin de da ele alınması bekleniyor. Mısır, Abdulfettah El Sisi, Soçi, Rusya Federasyonu, Güncel
Kaynak: AA