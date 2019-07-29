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Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti'yi kabul etti.

29.07.2019 15:56 Sisi, Sudanlı generali Kahire'de kabul etti
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti'yi kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, Sudan'da yaşanan son gelişmeler ve Kahire ile Hartum arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Sudan halkının güvenlik ve istikrarının desteklemesi üzerine kurulu stratejik tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca Orgenaral Hmidti'nin Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı sıfatı ile ilk kez Mısır'a resmi bir ziyarette bulunduğunun altı çizildi.
Geçen hafta Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantılarına katılmak için Mısır'a gelen ve Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra bazı yetkililerle görüşen Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib, ülkesine dönüşünde "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Mısır'daki Sisi yönetimi, Sudan'ı 30 yıl yöneten Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan'da devrilmesinin ardından ülkede yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi'ni destekliyor.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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