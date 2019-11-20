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Sisi yönetiminin yolsuzluklarını ifşa eden iş adamı muhalefet cephesi kuruyor

Sosyal medyadan yayımladığı videolarla Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin yolsuzluklarını ortaya çıkaran Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, rejime karşı yeni muhalefet cephesi oluşturduğunu açıkladı.

20.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:28
Sosyal medyadan yayımladığı videolarla Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetiminin yolsuzluklarını ortaya çıkaran Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, rejime karşı yeni muhalefet cephesi oluşturduğunu açıkladı.
İspanya'da yaşayan Ali, sosyal medyadan eylülün başından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda, yönetimi "yolsuzlukla" suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu.
Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medyadan başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.
Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı.
Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık 1000 protestocuyu gözaltına almıştı.
Sisi yönetiminin yolsuzluklarını ifşa eden iş adamı muhalefet cephesi kuruyor

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Muhammed Ali, Güncel

Kaynak: AA


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