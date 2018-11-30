30 Kasım 2018, 09:40
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Şişli'de 17 Katlı İş Merkezinde Yangın

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAŞişli iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Şişli iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Kuştepe bulunan 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İçeride mahsur kalan bir kadın pencereden bağırarak yardım istedi. Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor. Şişli,İtfaiye
30 Kasım 2018 Cuma 09:40