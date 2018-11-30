30 Kasım 2018, 09:58
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Şişli'de 17 Katlı İş Merkezinde Yangın

İstanbul - ŞİŞLİ'DE 17 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN (2 aktüel görüntü)Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAŞişli iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

İstanbul - ŞİŞLİ'DE 17 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN (2 aktüel görüntü)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Şişli iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Kuştepe bulunan 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İçeride mahsur kalan bir kadın pencereden bağırarak yardım istedi. Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.
30 Kasım 2018 Cuma 09:58