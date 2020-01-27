ŞİŞLİ'DE 4 GÜNDE 39 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ, 3 ARAÇ KUNDAKLANDI

ŞİŞLİ'de, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, 3 aracı yakıp, 30 aracın lastiklerini kesti. Aynı sokakta 4 gün önce de 9 aracın lastiğinin kesildiği öğrenildi.

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde 05.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortanca Sokak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklanan otomobilde başlayan yangının önündeki bir otomobil ile arkasındaki hafif ticari araca sıçradığı tespit edildi. Yangında iki otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, hafif ticari araçta kısmi hasar meydana geldi.

4 GÜNDE 39 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİ

Polis ekipleri sokak üzerinde araştırma yaparken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin de kesilmiş olduğunu fark etti. Ortanca Sokak ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda, 3 sokakta park halindeki 30 aracın lastiklerinin kesilmiş olduğu ortaya çıktı. Araçların yandığı sokakta geçtiğimiz perşembe günü de 9 aracın lastiğinin kesildiği öğrenildi.

İsmini vermek istemeyen bir kişi, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

Çalıştığı şirketin kendisine tahsis ettiği otomobil yanan Hande Yapıcı, "Kimin yaptığını bilmiyoruz. Geçen hafta da araçların lastiklerini patlatmışlar. Bugün de zaten sokağın en başından sonuna kadar bütün araçların lastikleri patlak. Sokağın en sonunda zaten benim aracım vardı. Ona da herhalde bir şey atıp yaktılar. Yapanları artık polisler tespit edip yakalayacaktır" diye konuştu.

Sokağa park ettiği aracının 2 lastiği de kesilen Nejat Güven ise "Geçen haftada da yaşandı. Dün öğlen bırakmıştım aracımı, bu sabah geldiğimde buradaki bütün araçların hepsinin lastikleri kesilmiş, 3 tane de araba yakılmış. Neden yapıldığı konusunda bir fikrim yok. Bunu yapacak kişinin bir amacı olmalıdır muhakkak" şeklinde konuştu.

POLİS TEK TEK KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Polis ekipleri, yanan ve lastikleri kesilen araçlar üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından, sokakları gezerek tek tek güvenlik kameralarını inceledi. Olayın gerçekleştiği saatlerde sokakta bulunan bir kişiyi tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kundaklanan otomobillerin çekilmesi

-Temizlik çalışmalarından detay

-Otomobillerin lastik değişiminden detay

-Araç sahibleriyle röportaj

-Lastikleri patlayan otomobillerden detay

-Genel ve detaylar

-GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Araçların alev alev yanması(Cep telefonu)

-İtfaiye araçlarının çalışması

-Yanan otomobiller

-Röportaj

-Anons

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Araçların patlatılan lastikleri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul