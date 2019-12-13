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ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (2)

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

13.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:38ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (2)

Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Moloz parçaları


- İstanbul

İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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