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Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2)

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

13.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:43Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2)
ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul

İstanbul, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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