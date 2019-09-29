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Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.09.2019 14:00
Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
Şişli Dedeoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

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