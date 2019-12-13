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Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı

Şişli'de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

13.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:10Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı
'de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yoldan geçen 3 kişide hafif şekilde yaralandı. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Şişli Gülbahar Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Bir yıl önce 6 katlı bir apartmanın çatı katını dubleks daireye çevirdiler. Bir yıl sonra çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O esnada yoldan geçen 3 kişi de düşen parçalar yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. ve polis ekipleri çatı katında ve apartmanda incelemelerde bulundu. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.

Çatı katında yaşayan bir kişi, "Herkes uyuyordu. Yağmur suları oluğu çok fazla etkilediği için beton koptu. Yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

İtfaiye, Sabah, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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