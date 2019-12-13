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ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katı büyük gürültüyle çöktü.

13.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:18ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME
ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katı büyük gürültüyle çöktü. 6. katta bulunan iki dairede büyük hasara yol açan olayda yola dökülen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Çökme sırasında dairede olan iki kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay saat 08.30'da Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak 18 numaradaki Esen Apartmanı'nda meydana geldi. Altı katlı apartmanın çatı katı, henüz bilinmeyen sebeple büyük gürültüyle çöktü.  Deprem olduğu zannedilen olay, korku ve endişeye neden oldu. Moloz yığınları çevreye dağılırken, 6. katta bulunan iki dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartmanda oturanlar korku ve panik içinde sokağa kaçıştı. Çatıdan dökülen moloz yığınları nedeniyle yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Moloz parçaları apartmanın önünde park halinde bulunan 3 otomobilde hasara yol açtı. Bu sırada apartman gaz kokusunun yayılması endişe yarattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İGDAŞ görevlileri geldi. görevlileri apartmana girerek evini terk etmeyen daire sakinlerini tahliye etti. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, toplanan vatandaşları, çatıdan tekrar moloz düşebileceği endişesiyle uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Moloz parçaları


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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