Haberler » Güncel » Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada - Haber

Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada

Şişli'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

13.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:56Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada
'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Sokaktan geçen 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve park halindeki araçların hasar gördüğü çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binadaki çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşüyor. Çökme anında doğal gaz boruları da hasar görüyor. Çökmenin hemen ardından alt sokaktan gelen bir kişi korku ve panik yaşıyor.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08 Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz - Haber
13:08 Rize-arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler - Haber
13:08 İzmir'de iki okul kantininde şırınga çikolata tespit edildi - Haber
13:08 Diyarbakır'da 1 milyonun sahibi aranıyor - Haber
13:08 Ankara-barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:09:58