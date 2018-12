Şişli'de Adaylığı Konuşulan Mustafa Sarıgül: CHP Kazanmayı Hedefliyorsa Ortalamayı Yukarı Çekerim

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıklamıştı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını "DSP'den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?" sorusunayanıtının "Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok." olduğunu yazdı.

ALÇI: MUSTAFA SARIGÜL ARADI

Nagehan Alçı, " İYİ Parti'nin gözünden ittifak ve çok ilginç ayrıntılar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Son günlerde CHP'nin Şişli adayının eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu çok kesin bir dille söyleyen birçok CHP'li var. İçlerinden bazıları sözlerine güvendiğim kaynaklar. Ben ekranda 'Eğer CHP adayı Canpolat olursa Sarıgül bağımsız ya da DSP'den bile girse kazanamayabilir' yorumunu yapmıştım. Bunun üzerine Mustafa Sarıgül aradı" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül

"İNANILMAZ ÖZEM VAR, ŞİŞLİ SARIGÜL DİYE İNLİYOR"

Alçı, Sarıgül'ün şu ifadesini aktardı:

Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz.

"TEK BİR SEÇENEK VAR O DA CHP ADAYLIĞI

Alçı, "Peki ya yapmazsa? B seçeneği ne? DSP'den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?" sorusuna Sarıgül'ün yanıtının "Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok.

"BEN ORTALAMAYI YUKARI ÇEKERİM"

Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım" olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu

"AK PARTİ'DE HER ŞEYİ ERDOĞAN'DAN BEKLEME ATALETİ GÖRÜYORUM"

Nagehan Alçı, söz konusu yazısının devamında AK Parti'nin İstanbul'da yürüttüğü yerel seçim çalışmalarına da değindi. "İstanbul'da AK Partili hangi ilçeye gitsem aynı şikayetle karşılaşıyorum; sahada kimse yok" diyen Alçı, şunları kaydetti:

Mevcut belediye başkanları özellikle de bir beklenti içindelerse gayret ediyorlar ama birçok yer için ismi geçen belediye dışından isimlerin hiçbiri sokağa inmemiş. AK Parti'de yine her şeyi Tayyip Erdoğan'dan bekleme ataleti görüyorum. O nedenle ilçe adayları da bir an önce açıklanmazsa ciddi bir vakit kaybı olacak. Herkes her şeyi Erdoğan'ın işareti ile yapıyor gibi bir hava var, bunun kırılması gerekir.