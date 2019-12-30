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İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

30.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:19

'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyen vatandaşların üzerine devriliyor.

İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
SİİRTLİ: EEEEEy akilsiz Belediye bu Agac yaslanmis neden kesmezsiniz bunlari yaziklar olsun illede bir kisi mi ölsün.
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REF: ağacları betona gömüyorlar nne topğrak ne su ne hava alıyor kökten cürüyüp devriliyor istanbulda ağac olmak bile kötü suriyeli olmaak lazım türk olmasaydım suriyeli olup türkiyede yaşsaasaydım keşke
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DÜŞEN BİRİ: acaba diyorum şehir içindeki ağaçlar arasında gerdirme bağlantısı olsa yan yatan ağaç bağlantı sayesinde tam devrilmezdi
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İÇ SES: Ağaç mı kaldı la
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CODELOVER: ağaç ağaca bağlanırsa, devrilen ağaç bağlı olduğu ağacı da aşağı indirirse nasıl olacak?
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1 1
VATANDAŞ: Kanal İstanbul yüzünden devrilmiş o ağaçlar
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3 9
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6.FİLO: İyi ki ağaca saldırmamışlar
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HAMZA: Kaldırımdan yürümemenin cezasını çekmişler iyi olmuş. Şu millete bir kaldırımdan yürümeyi öğretemedik.
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8 24
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SAKARYALI HATUN: Kanal İstanbul için referandum yapılmalı. Halk bu yükü kaldıramaz!
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ÇANKIRI 18: vatan hainliğin de sınır tanımayan chp liler . . .
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