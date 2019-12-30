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ŞİŞLİ'DE AĞAÇ YOLDAKİ İNSANLARIN ÜSTÜNE BÖYLE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / ŞİŞLİ'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi.

30.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:07 ŞİŞLİ'DE AĞAÇ YOLDAKİ İNSANLARIN ÜSTÜNE BÖYLE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/ ŞİŞLİ'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin ağacı keserken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

 



Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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