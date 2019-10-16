ŞİŞLİ'DE AKILALMAZ KAZA

-Çekicinin çelik halatından düşen askıdaki kaza yapan araç metro asansörünün bulunduğu yere düşerken, halattan kopan parça nedeniyle yolda yürüyen kadın yaralandı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- ŞİŞLİ'de kaza yapan araç çekiciyle kaldırılmaya çalışıldığı sırada çekicinin çelik halatı koptu. Çelik halattan kopan parça o sırada yolda yürüyen bir kadını başından yaralarken çekiciden kayan araç ise Osmanbey Metro durağındaki yolcu asansörünün bulunduğu bölümüne girdi.

Kaza Şişli Halasgargazi Caddesi Osmanbey Metro durağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DL 1951 plakalı minibüsü yol kenarına park eden Mehmet Çalık, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. Araç bir süre kaydıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Aracı hareket ettiremeyen sürücü Mehmet Çalık, aracı kurtarmak için çekici çağırdı.

ÇELİK HALATTAN KOPAN PARÇA KADINI YARALADI

Kaza yerine gelen çekici minibüse çelik halat bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Bu sırada çelik halatın kopması sonucu halattan kopan parça yolda yürüyen bir kadının başına çarparak yaraladı. Minibüs ise çekiciden kayarak Osmanbey Metro durağındaki yolcu asansörünün bulunduğu bölümüne girdi. O sırada asansörün bulunduğu alanda yolcu olmaması ise olası bir faciayı önledi. Yaralı kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan minibüs ise olay yerine gelen başka bir çekici tarafından götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen şirket görevlisi Fatih Demir, "Bizim şirketin aracı, bu araç park halindeyken araç kaymış kaldırıma vurmuş. Sürücü de araca zarar gelmesin diye çekici çağırmış. Çekici çekerken halat kopmuş sanırım araç geri kayarak buraya girmiş. O sırada yoldan geçen bir kadın da başından yaralanmış" dedi.

Görüntü Dökümü:

Kayarak metro girişine çarpan araç

Minibüsün çarptığı metro girişi

Olay yerindeki çekici

Çekici şoförünün polis aracına alınması

Minibüs şoförünün arkadaşı ile röp

Aracın kaldırılması

Genel ve detaylar