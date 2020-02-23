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Şişli'de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısından düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

23.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:37Şişli'de alışveriş merkezinden düşen erkek şahıs hayatını kaybetti
'de bulunan bir alışveriş merkezinin çatısından düşen erkek şahıs hayatını kaybetti. 20'li yaşlarda ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen şahsın üzerinden başka birine ait kimlik çıktı.

Olay, saat 21.00'da Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20'li yaşlarda ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir genç çatıdan aşağı düştü. Gencin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yere düştüğünde ağır yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Şahsın üzerinden başka birine ait kimlik çıktığı öğrenildi. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Polis, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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