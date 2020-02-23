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Şişli'de avm'nin çatı katından düşen kişi öldü

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHAŞişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti.

23.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:26
Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA
'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.
Şişli'de avm'nin çatı katından düşen kişi öldü

Şişli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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