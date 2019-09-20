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Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı

İstanbul'da alışveriş merkezinden aldığı bilgisayarın bozuk çıktığını iddia eden alkollü adam, bıçakla 2 güvenlik görevlisini bıçakladı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20.09.2019 17:40

İstanbul'da ünlü bir alışveriş sitesinden satın aldığı dizüstü bilgisayarının bozuk çıktığını iddia eden alkollü adam, firmanın Mecidiyeköy'deki ofisine gelerek bıçakla dehşet saçtı. Önce kendisini ardından da 2 güvenlik görevlisini hafif şekilde yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KOŞARAK ASANSÖRE BİNMEYE ÇALIŞTI

Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki ünlü bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Kıvanç Ö., ünlü bir alışveriş sitesinden dizüstü bilgisayar satın aldı. Bir süre sonra kendisine ulaşan bilgisayarın bozuk çıkması üzerine Ö., soluğu firmanın AVM'deki ofisinde aldı. Ofise giriş yapan şahıs, güvenlik görevlilerine firma müdürüyle görüşmek istediğini söyledi. Ancak şahsın alkollü olması nedeniyle görevliler Murat Ö. ve Yener G. görüşmeye izin vermedi. Bunun üzerine şahıs bıçak çekerek kendini hafif şekilde yaralayarak, görevlileri de yaralamakla tehdit etti. Daha sonra da koşarak asansöre binmeye çalıştı. Ancak şahsın arkasından koşan görevliler, onun asansöre binmesini engellediği esnada bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından diğer güvenlik görevlilerinin devreye girmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi.

İHBAR ÜZERİNE GELEN POLİS SALDIRGANA YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 görevliyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırgan Kıvanç Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü adam,

Mecidiyeköy, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
SADİ:Hiç biri doğru değil mehmettttttttt ablacım sen yanlış anladın ama artık en ufak şeyi bile kendine yediremez oldu millet kendine kız meselesi dediğinde en azında insan sevdiğinden dolayı ağır hatalar yapabilir insanlık halide pc içinde bu kadar saldırganlaşırmı gider fişini verir iade edersin kızı nasıl iade edecen fişimi var
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SADİ:sanki kız meselesi gidip içki içip kapıya dayanmış mal la bu millet
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MEHMETTTTTTTTT:kız meselesi olunca bunun yapılması dogrumu kızını canımdan kıymetlimi
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